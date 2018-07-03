Луис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. Футбол
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес напомнил, насколько важно возвращение в строй партнера по команде Эдинсона Кавани к четвертьфиналу чемпионата мира-2018 против французов
"Я, как и вся наша страна, жду возвращения Кавани. Знаю, как ему сложно, потому что у него непростая травма, а на восстановление есть всего несколько дней. Могу сказать, что он хочет вернуться в строй, но это уже не зависит от него", - сказал Суарес, слова которого приводят информационные агентства.
Ранее уругвайская ассоциация футбола сообщила, что Кавани не получил серьезной травмы во втором тайме матча с Португалией. Вчера форварда обследовали с помощью МРТ. Медики выявили у него отек одной из мышц икроножной области левой ноги. В ближайшее время Кавани будет тренироваться по индивидуальной программе под наблюдением медиков сборной Уругвая.
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