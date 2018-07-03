Уимблдон: Мугуруса уверенно начала защиту титула
Испанка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира. Посеянная на самом престижном турнире Большого шлема под третьим номером испанца обыграла британку Наоми Броуди со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался чуть менее полутора часов.
В следующем круге Мугуруса - чемпионка Уимблдона-2017 - встретится с победительницей пары Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - Полона Херцог (Словения).
Напомним, что испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса, который принял участие уже в 66 турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде подряд. Сегодня 36-летний испанский ветеран вышел на корт Уимблдона-2018 против аргентинца Федерико Дельбониса. Таким образом, Лопес обошел по этому показателю он обошел прежнего рекордсмена швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 65 выступлений в "шлемах" подряд.
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03.07.2018 17:18