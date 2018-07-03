Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал кривлянье бразильца Неймара в матче 1/8-финала ЧМ-2018 с мексиканцами.

"Прежде всего, поздравления Бразилии - хорошо видеть одно из больших имен на этом турнире, уже лишившимся многих, - сказал Петер в комментарии RT. - Но мой Бог! Неймар получил приз лучшего игрока матча. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным и никак по-другому".

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Бразилия - Мексика 2:0 (0:0)



Голы: Неймар, 51 (1:0); Фирмино, 88 (2:0)



Напомним, что мадридский "Реал" разместил на своем официальном сайте сообщение, в котором опроверг информацию о том, что собирается предложить ПСЖ 310 миллионов евро за Неймара.