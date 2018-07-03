Роджер Федерер более не рекордсмен турниров Большого шлема
Испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса среди мужчин и женщин, начало которой считается с 1968 года, который принял участие уже в 66 турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде подряд.
Сегодня 36-летний испанский ветеран вышел на корт против аргентинца Федерико Дельбониса в поединке первого раунда Уимблдона-2018. Таким образом, Лопес обошел по этому показателю он обошел прежнего рекордсмена швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 65 выступлений в "шлемах" подряд.
Кстати, вчера посеянный под первым номером Федерер на старте самого престижного турнира Большого шлема обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:1, 6:3, 6:4. Во втором круге соперником Федерера станет победитель поединка Лукаш Лацко (Словакия) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.07.2018 17:16
03.07.2018 17:18