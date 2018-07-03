Роджер Федерер более не рекордсмен турниров Большого шлема

Испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса среди мужчин и женщин, начало которой считается с 1968 года, который принял участие уже в 66 турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде подряд.

Сегодня 36-летний испанский ветеран вышел на корт против аргентинца Федерико Дельбониса в поединке первого раунда Уимблдона-2018. Таким образом, Лопес обошел по этому показателю он обошел прежнего рекордсмена швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 65 выступлений в "шлемах" подряд.

Кстати, вчера посеянный под первым номером Федерер на старте самого престижного турнира Большого шлема обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:1, 6:3, 6:4. Во втором круге соперником Федерера станет победитель поединка Лукаш Лацко (Словакия) – Бенжамен Бонзи (Франция).




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