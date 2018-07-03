Челси не продал Барселоне Виллиана за 50 миллионов: переговоры продолжаются. Футбол

Руководство лондонского "Челси" отклонило предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов из "Барселоны" по поводу продажи бразильского атакующего полузащитника Виллиана, сообщает Sky Sports. Однако переговоры между двумя клубами и представителями футболиста продолжаются.

"На "Ноу Камп" начали работу над этим трансфером три месяца назад", - сообщает "Скай Спорт".

В услугах 29-летнего бразильца также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Виллиан сыграл в составе "Челси" 55 игр во всех турнирах, забив 13 мячей. В конце сезона бразилец заявил, что он обязательно покинет команду, если во главе ее останется Антонио Конте. Последнее вряд ли произойдет, а трансфер вполне реален.

В "Барселоне" уже играют два товарища Виллиана по сборной Бразилии - Филипе Коутиньо и Паулиньо.


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