Эбуэ: Гвардиола убивал футбольную карьеру Яя Туре

Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за отношение к полузащитнику Яя Туре.

Напомним, что Туре потерял место в основном составе английской команды после прихода каталонского специалиста и по окончании прошлого сезона покинул стан «горожан».

«Иногда бывает, что игрок не может работать с тем или иным тренером и ради своего будущего должен уйти. Яя не нравился Гвардиоле ещё со времён «Барселоны». Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру. Последний год был словно ад для Яя, потому что он мало играл. Для профессионального футболиста это ужасно», — цитирует Эбуэ ESPN.

Яя Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. Всего за команду он провел 315 матчей и забил 82 гола. Вместе с манчестерским клубом Туре трижды становился чемпионом Англии, один раз выигрывал Кубок Англии и дважды побеждал в Кубке английской лиги.

Добавим, что после ухода из «Манчестер Сити» Туре спровоцировал скандал, обвинив Хосепа Гвардиолу в расизме по отношению к чернокожим игрокам.