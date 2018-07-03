"Динамо" прекратило 22-летнее сотрудничество с Adidas. Футбол

Киевляне заключили контракт с New Balance.

"Динамо" прекратило 22-летнее сотрудничество с Adidas
Фото: twitter.com/dynamokyiv

После 22-летнего сотрудничества с немецким концерном Adidas, с нового сезона новым спортивным партнером киевского "Динамо" стала американская компания New Balance.

New Balance будет поставщиком экипировки "Динамо" в течение ближайших трех сезонов.

"Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с компанией New Balance, которая давно зарекомендовала себя в мире спорта. Это известный и узнаваемый во всем мире бренд. У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход", - прокомментировал событие президент "Динамо" Игорь Суркис.

Первый матч в экипировке от New Balance киевляне проведут 21 июля против донецкого "Шахтера" - это будет игра за Суперкубок Украины.

Уже с сезона-2019/20 американский поставщик экипировки будет разрабатывать для "Динамо" эксклюзивный дизайн.


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