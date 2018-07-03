В первый день Уимблдона установлен антирекорд турнира
Уимблдон продлится до 15 июля
2 июля, в первый день основного турнира, который проводится в пригороде Лондона украинка Элина Свитолина уступила немке Татьяне Марии (6:7 (3-7), 6:4, 1:6), а американка Слоан Стивенс выбыла в борьбе с хорваткой Донной Векич (1:6, 3:6).
Отмечается, что впервые на Уимблдоне в первом раунде выбывают сразу две представительницы топ-5 рейтинга WTA.
До старта турнира Стивенс занимала 4-е место, а Свитолина - 5-е.
Не исключено, что украинка после своего фиаско на самом престижном травяном турнире потеряет место в пятерке лучших.
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