В первый день Уимблдона установлен антирекорд турнира

Уимблдон продлится до 15 июля

2 июля, в первый день основного турнира, который проводится в пригороде Лондона украинка Элина Свитолина уступила немке Татьяне Марии (6:7 (3-7), 6:4, 1:6), а американка Слоан Стивенс выбыла в борьбе с хорваткой Донной Векич (1:6, 3:6).

Отмечается, что впервые на Уимблдоне в первом раунде выбывают сразу две представительницы топ-5 рейтинга WTA.

До старта турнира Стивенс занимала 4-е место, а Свитолина - 5-е.

Не исключено, что украинка после своего фиаско на самом престижном травяном турнире потеряет место в пятерке лучших.