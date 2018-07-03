В отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка команд

Матч между Австралией и Филиппинами был прерван из-за массовой потасовки гигантов

В матче отборочного этапа Чемпионата мира-2019 по баскетболу между сборными Австралии и Филиппин произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

Потасовка возникла в конце третьей четверти при счете 79-48 в пользу австралийцев после того, как центровой сборной Австралии Дэниэл Кикерт ударил одного из оппонентовов.

Активное участие в потасовке принял также коллега Кикерта по амплуа Тон Макер, выступающий за клуб НБА "Милуоки Бакс" и за сборную Австралии.

This is one the biggest on court FIGHTS of the last decade!!! WOW. In the hand between Philippines-Australia of #fibawc qualifiers pic.twitter.com/fNUq5amZyt via @ardemj — Sportando (@Sportando) 2 июля 2018 г.

В результате инцидента 13 игроков были удалены с площадки.

Тем не менее поединок был возобновлен. В строю у филиппинцев к тому времени оставалось 3 баскетболиста, а у австралийцев пять.

Поединок был остановлен лишь тогда, когда в составе Филиппин остался лишь 1 игрок.

Итоговый результат 89:53 в пользу сборной Австралии.