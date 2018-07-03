В отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка команд

Матч между Австралией и Филиппинами был прерван из-за массовой потасовки гигантов

В отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка команд
Фото: fiba.basketball/basketballworldcup/2019

В матче отборочного этапа Чемпионата мира-2019 по баскетболу между сборными Австралии и Филиппин произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

Потасовка возникла в конце третьей четверти при счете 79-48 в пользу австралийцев после того, как центровой сборной Австралии Дэниэл Кикерт ударил одного из оппонентовов.

Активное участие в потасовке принял также коллега Кикерта по амплуа Тон Макер, выступающий за клуб НБА "Милуоки Бакс" и за сборную Австралии.

This is one the biggest on court FIGHTS of the last decade!!! WOW. In the hand between Philippines-Australia of #fibawc qualifierspic.twitter.com/fNUq5amZyt via @ardemj

— Sportando (@Sportando) 2 июля 2018 г.

В результате инцидента 13 игроков были удалены с площадки.

Тем не менее поединок был возобновлен. В строю у филиппинцев к тому времени оставалось 3 баскетболиста, а у австралийцев пять.

Поединок был остановлен лишь тогда, когда в составе Филиппин остался лишь 1 игрок.

Итоговый результат 89:53 в пользу сборной Австралии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". ФутболНовинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). ФутболКаменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол
ЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-оффЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-офф
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Блок рекламы


Похожие новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Бельгия в сумасшедшем матче вырвала путевку в 1/4 финала у Японии. ФутболБельгия в сумасшедшем матче вырвала путевку в 1/4 финала у Японии. Футбол
Шукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. ФутболШукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. Футбол
УХЛ: самый результативный игрок регулярного чемпионатаУХЛ: самый результативный игрок регулярного чемпионата
Дмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. ФутболДмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. Футбол
Тренер Сенегала: Горжусь своей командой и проделанной работойТренер Сенегала: Горжусь своей командой и проделанной работой
Десна уступила Олимпику в контрольном матчеДесна уступила Олимпику в контрольном матче
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. ФутболЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости