В отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка команд
Матч между Австралией и Филиппинами был прерван из-за массовой потасовки гигантов
В матче отборочного этапа Чемпионата мира-2019 по баскетболу между сборными Австралии и Филиппин произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.
Потасовка возникла в конце третьей четверти при счете 79-48 в пользу австралийцев после того, как центровой сборной Австралии Дэниэл Кикерт ударил одного из оппонентовов.
Активное участие в потасовке принял также коллега Кикерта по амплуа Тон Макер, выступающий за клуб НБА "Милуоки Бакс" и за сборную Австралии.
This is one the biggest on court FIGHTS of the last decade!!! WOW. In the hand between Philippines-Australia of— Sportando (@Sportando)
#fibawcqualifiers pic.twitter.com/fNUq5amZytvia @ardemj 2 июля 2018 г.
В результате инцидента 13 игроков были удалены с площадки.
Тем не менее поединок был возобновлен. В строю у филиппинцев к тому времени оставалось 3 баскетболиста, а у австралийцев пять.
Поединок был остановлен лишь тогда, когда в составе Филиппин остался лишь 1 игрок.
Итоговый результат 89:53 в пользу сборной Австралии.
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