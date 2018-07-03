В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018

Правда, моллюск лишился жизни еще до сумасшедшего матча Бельгия - Япония

В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Фото: http://isport.ua

Японский рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии на Чемпионате мира-2018.

Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами (2:1), ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала (2:2) и поражение в игре с Польшей (0:1).

Тем не менее, владелец не дождался от Рабьо нового прогноза на матч плей-офф с Бельгией (2:3), и разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.

Напомним, официальный оракул ЧМ-2018 от ФИФА эрмитажный кот Ахилл в своем последнем "предсказании" не угадал победителя пары Аргентина - Нигерия (2:1) на групповом этапе. Итого у Ахилла четыре верных "предсказания" из пяти - до этого матча Ахилл правильно предсказал результаты всех поединков, в которых он "принимал участие": РоSSия - Саудовская Аравия (5:0), Иран – Марокко (1:0), РоSSия – Египет (3:1) и Бразилия – Коста-Рика (2:0).


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