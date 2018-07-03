В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018

Правда, моллюск лишился жизни еще до сумасшедшего матча Бельгия - Япония

Японский рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии на Чемпионате мира-2018.

Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами (2:1), ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала (2:2) и поражение в игре с Польшей (0:1).

Тем не менее, владелец не дождался от Рабьо нового прогноза на матч плей-офф с Бельгией (2:3), и разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.