Гнабри: Смогу многому научиться у игроков Баварии

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри готовится провести первый полноценный сезон в составе мюнхенского клуба. Напомним, что Гнабри присоединился к чемпионам Германии год назад, а весь прошлый сезон провел в аренде в "Хоффенхайме".

22-летний вингер до настоящего момента боролся с последствиями разрыва связок, который он заработал в конце апреля, но вскоре с этим должно быть покончено, Серж готовится приступить к своей первой тренировке под руководством нового главного тренера "Баварии" Нико Ковача.

"Я здесь уже несколько недель и все это время усиленно работаю над возвращением в строй, и мне не хочется оттягивать этот момент", - сказал новый 22-ой номер "Баварии". В ближайшие дни он приступит к занятиям с мячом, однако пока что о тренировках в общей группе речи не идет. "Нужно бросить все силы на то, чтобы снова быть готовым на 100 процентов. Когда я почувствую, что время пришло, то дам знак", - рассказал победитель чемпионата Европы 2017 года среди команд U21.

То, что Гнабри в каждом матче выкладывается на максимум, тренеру известно еще с прошлого сезона, когда он работал во Франкфурте. "В прошлом сезоне мы дважды играли с "Хоффенхаймом", Серж забил нам один гол, а так же отдал голевую передачу. Я рад, что теперь он на нашей стороне", - описал Ковач свои профессиональные встречи с нападающим. Хорват оценил игрока нападения так: "он быстр и прямолинеен, а также силен в ситуации один на один".

Гнабри в свою очередь хочет оправдать оказанное доверие: "Я уже добился неплохого уровня, тем не менее я еще очень молод". Однако свое развитие молодой игрок не откладывает в дальний ящик. "Я неплох в дриблинге и сейчас значительно улучшил удар по воротам", - описал свою игру вингер. Ему еще предстоит немало работы со своей слабой ногой, а так же оттачивание игры головой. Конкурентная борьба в команде не пугает серебряного медалиста Олимпийских игр в Рио. Даже скорее она его радует: "Я смогу многому научиться у парней. Каждый игрок своеобразен, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и от каждого я смогу узнать что-то новое".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". ФутболНовинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). ФутболКаменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол
ЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-оффЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-офф
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Блок рекламы


Похожие новости
Гарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачуГарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу
Манчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. ФутболМанчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. Футбол
В Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроковВ Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроков
Фернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. ФутболФернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. Футбол
Наполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроковНаполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроков
Интересно: новому тренеру Баварии нужен Бэйл любой ценой. ФутболИнтересно: новому тренеру Баварии нужен Бэйл любой ценой. Футбол
Зепп Майер ждет от Баварии седьмое чемпионство подрядЗепп Майер ждет от Баварии седьмое чемпионство подряд
Игроков сборной Мексики на ЧМ-2018 "провожали" жрицы любви. ФутболИгроков сборной Мексики на ЧМ-2018 "провожали" жрицы любви. Футбол
Мамаду ВАГ: "Я многому научился в "Черноморце"Мамаду ВАГ: "Я многому научился в "Черноморце"
Дуглас Коста - рекордный исходящий трансфер БаварииДуглас Коста - рекордный исходящий трансфер Баварии
Последние новости
Подгружаем последние новости