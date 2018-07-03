Гнабри: Смогу многому научиться у игроков Баварии

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри готовится провести первый полноценный сезон в составе мюнхенского клуба. Напомним, что Гнабри присоединился к чемпионам Германии год назад, а весь прошлый сезон провел в аренде в "Хоффенхайме".

22-летний вингер до настоящего момента боролся с последствиями разрыва связок, который он заработал в конце апреля, но вскоре с этим должно быть покончено, Серж готовится приступить к своей первой тренировке под руководством нового главного тренера "Баварии" Нико Ковача.

"Я здесь уже несколько недель и все это время усиленно работаю над возвращением в строй, и мне не хочется оттягивать этот момент", - сказал новый 22-ой номер "Баварии". В ближайшие дни он приступит к занятиям с мячом, однако пока что о тренировках в общей группе речи не идет. "Нужно бросить все силы на то, чтобы снова быть готовым на 100 процентов. Когда я почувствую, что время пришло, то дам знак", - рассказал победитель чемпионата Европы 2017 года среди команд U21.

То, что Гнабри в каждом матче выкладывается на максимум, тренеру известно еще с прошлого сезона, когда он работал во Франкфурте. "В прошлом сезоне мы дважды играли с "Хоффенхаймом", Серж забил нам один гол, а так же отдал голевую передачу. Я рад, что теперь он на нашей стороне", - описал Ковач свои профессиональные встречи с нападающим. Хорват оценил игрока нападения так: "он быстр и прямолинеен, а также силен в ситуации один на один".

Гнабри в свою очередь хочет оправдать оказанное доверие: "Я уже добился неплохого уровня, тем не менее я еще очень молод". Однако свое развитие молодой игрок не откладывает в дальний ящик. "Я неплох в дриблинге и сейчас значительно улучшил удар по воротам", - описал свою игру вингер. Ему еще предстоит немало работы со своей слабой ногой, а так же оттачивание игры головой. Конкурентная борьба в команде не пугает серебряного медалиста Олимпийских игр в Рио. Даже скорее она его радует: "Я смогу многому научиться у парней. Каждый игрок своеобразен, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и от каждого я смогу узнать что-то новое".