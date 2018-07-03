Реал официально опроверг информацию о покупке Неймара

Мадридский «Реал» разместил на своем официальном сайте сообщение, в котором опроверг информацию о том, что собирается предложил «ПСЖ» 310 миллионов евро за бразильского нападающего Неймара.

«Реал» заявляет, что информация о предложении игроку, которая вчера вечером была распространена испанским государственным телеканалом TVE, является абсолютно ложной. TVE также сообщал, что в Мадриде бразильцу готовят 7-летний контракт с зарплатой 45 млн евро в год.

«Реал» удивлён тем, что испанский общественный телеканал распространил абсолютно ложную информацию и никто из канала не связался ни с одной из сторон, чтобы проверить информацию, которую можно было бы легко опровергнуть», — говорится в заявлении «сливочных».

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно в 2017 году за 222 миллиона евро.