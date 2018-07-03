Гильермо Очоа: Мексике нужно продолжать развиваться

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение в матче 1/8 финала от Бразилии (0:2).

"Игра с бразильцами выдалась сложной. Это хорошая команда с хорошими игроками, которые в любой момент могут усилить атаку. Я рад, что нахожусь в хорошей форме, но недоволен тем, что сегодня мы проиграли. Команда мечтала пройти как можно дальше, чтобы порадовать свою страну и болельщиков.

Возможность играть на таком уровне против такой команды, как Бразилия, показывает, что в сборной Мексики - хорошее поколение. Но у нас нет такого качества, какое есть у соперника в атаке.

Мы смогли показать сбалансированную игру, и это позитивно говорит о команде и нашем стиле. Нам надо продолжать развиваться, и мы надеемся, наши игроки будут уезжать в Европу, где каждый уик-энд у них может быть возможность играть против лучших клубов мира, и тогда наша сборная будет прогрессировать", - сказал вратарь после завершения игры.


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