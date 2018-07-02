Иранец не сыграл на чемпионате мира из-за посещения туалета

Нетерпимая физиологическая нужда стала причиной того, что иранец Педжман Монтазери так и не сыграл на чемпионате мира в РоSSии. В первом матче группового этапа против команды Марокко центральный защитник должен был выйти на замену в конце игры.

Однако перед этим, 34-летнему Монтазари срочно понадобилось отправиться в туалет. Когда он вернулся, то увидел, что вместо него на поле на 80-й минуте вышел Маджид Хоссейни.

22-летний защитник успел за столь короткое время отлично себя проявить и в двух следующих матчах он выходил в основном составе иранцев. А Монтазери так и оставался на скамейке запасных.

"Фактически против Марокко должен был выйти Педжман, но он должен был пойти в туалет", - рассказал о случившемся Хоссейни. Он добавил, что португальский тренер Карлуш Кейруш потерял терпение, ожидая Монтазери, поэтому выбрал другого игрока на замену.

Отметим, что иранцы в компенсированное время сумели вырвать единственную на турнире победу.


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