Официально: Салах подписал с Ливерпулем новый контракт. Футбол

После неудачного чемпионата мира в составе сборной Египта нападающий Мохаммед Салах подписал новый пятилетний контракт с "Ливерпулем". Соглашение рассчитано до 2023 года, и по данным BBC, в нем не прописана сумма клаусулы при досрочном расторжении контракта.

Салах провел в "Ливерпуле" фантастический дебютный сезон после перехода в прошлом году из "Ромы" за 42 миллиона евро. Он забил 44 мяча в 52 играх за "красных" и помог команде дойти до финала Лиги чемпионов, в котором "мерсисайдцам" все же не удалось сместить с трона мадридский "Реал".

26-летний бомбардир стал самым результативным в английской Премьер-лиге и с 32 мячами в 38 матчах установил новый рекорд чемпионата. За свою игру Салах был признан лучшим футболистом года Премьер-лиги.

"Мы можем видеть в этой новости, как удостоили чести человека, который в прошлом году демонстрировал отличную игру и помогал команде. Это наглядно демонстрирует две вещи - его веру в "Ливерпуль" и нашу веру в него. Когда такой игрок, как Салах, говорит, что "Ливерпуль" - его дом, он говорит ясно и отчетливо. Самое лучшее в Мо - это то, что он никогда не ставит себя выше команды. Он признает, что его товарищи по команде имеют большую заслугу в его росте и достижениях. Мо является отражением того, кем мы являемся, как команда", - процитировал тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа веб-сайт клуба.