ЧМ-2018: на турнире не осталось футболистов, которые бы играли в финале Мундиаля

Вчера чемпионы мира-2010 – испанцы уступили россиянам

ЧМ-2018: на турнире не осталось футболистов, которые бы играли в финале Мундиаля
Фото: tlt.ru

На Мундиале еще не завершилась стадия 1/8 финала, а турнир уже лишился всех футболистов, которые имели опыт игры в финале чемпионатов мира.

Накануне сборная Испании вылетела с ЧМ-2018, уступив в 1/8 финала хозяйке турнира РоSSии в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

Представители испанской команды оставались последними на турнире, кому удавалось не только его выигрывать, но и выходить на поле в решающем матче.

На ЧМ-2010 испанцы обыграла в финале Голландию (1:0), участие в том матче принимали Серхио Рамос, Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Бускетс.

Ранее свои выступления в РоSSии завершили финалисты прошлого чемпионата мира - Германия и Аргентина.

Стоит добавить, что после вылета "Фурии Роха" с ЧМ-2018, легендарный полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста завершил выступления за национальную команду.


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