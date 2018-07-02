Черноморец нашел деньги на выступление в УПЛ. Футбол

Одесский "Черноморец" все-таки собирается выступать в Премьер-лиге сезона-2018/19. По имеющейся у Odessa.online информации, минимальные средства на существование клуба (основная команда, команда U-21, команда U-19) найдены, долги за воду на клубной базе погашены, команда активно тренируется, новый тренерский штаб активно просматривает в деле тех футболистов, которые находятся в "Черноморце" на контрактах, представителей молодежных команд, а также - ряд потенциальных новичков.

Стало известно, что после тренировочного матча с "Балканами" (3:1) главный тренер "моряков" Ангел Червенков отказался от помощи целого ряда просматриваемых исполнителей, а значит, в настоящее время на базе в Совиньоне появятся новые лица.

Напомним, клубы УПЛ на недавнем голосовании единогласно поддержали мгновенное возвращение одесского "Черноморца" в Премьер-лигу.