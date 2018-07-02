Черноморец нашел деньги на выступление в УПЛ. Футбол

Одесский "Черноморец" все-таки собирается выступать в Премьер-лиге сезона-2018/19. По имеющейся у Odessa.online информации, минимальные средства на существование клуба (основная команда, команда U-21, команда U-19) найдены, долги за воду на клубной базе погашены, команда активно тренируется, новый тренерский штаб активно просматривает в деле тех футболистов, которые находятся в "Черноморце" на контрактах, представителей молодежных команд, а также - ряд потенциальных новичков.

Стало известно, что после тренировочного матча с "Балканами" (3:1) главный тренер "моряков" Ангел Червенков отказался от помощи целого ряда просматриваемых исполнителей, а значит, в настоящее время на базе в Совиньоне появятся новые лица.

Напомним, клубы УПЛ на недавнем голосовании единогласно поддержали мгновенное возвращение одесского "Черноморца" в Премьер-лигу.


Terrikon со ссылкой на Odessa.online


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". ФутболНовинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). ФутболКаменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол
ЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое местоЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое место
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2018: на турнире не осталось футболистов, которые бы играли в финале МундиаляЧМ-2018: на турнире не осталось футболистов, которые бы играли в финале Мундиаля
ПСЖ готов побороться за защитника Милана. ФутболПСЖ готов побороться за защитника Милана. Футбол
Эрикссон: Англия обыграет Колумбию. ФутболЭрикссон: Англия обыграет Колумбию. Футбол
Фернандо Торреса ждут в MLS. ФутболФернандо Торреса ждут в MLS. Футбол
ФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. ФутболФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. Футбол
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
В Серии А будут использовать технологии VAR и 3D. ФутболВ Серии А будут использовать технологии VAR и 3D. Футбол
Экс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. ФутболЭкс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. Футбол
Немецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборнойНемецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборной
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости