Ворскла уступила македонской Шкендии

Полтавская "Ворскла" провела контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Словении в рамках подготовки к новому сезону.

1 июля 2018, 18:00. Рогатец, местный стадион. 100 зрителей, +21 градусов.

«Ворскла» (Украина) - «Шкендия» (Тетово, Македония) 1:3
Голы: Габелок (57) - Эмин (20), Мурати (64), Селман (68)

Как отметил в своем коротком послематчевом комментарии главный тренер «бело-зеленых» Василий Сачко, никакой трагедии из этого поражения никто делать не будет. Состоялась встреча двух хороших команд, одна из которых уже 10-го июля стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому, вероятно, находится в очень хороших кондициях. Полтавчанам же предстоит еще немало поработать на сборах. Сама же игра оставила подшивку полезной информации для самоанализа. Это, в частности, отмечали и игроки «Ворсклы», общаясь между собой в автобусе.


Terrikon со ссылкой на ФК "Ворскла"


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