Украинский пловец установил мировой рекорд

Предыдущий рекорд держался 9 лет.

Украинский пловец Андрей Говоров на соревнованиях в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает XSport.

Украинец показал время 22,27 секунды, что на на 0,16 секунды меньше прежнего мирового рекорда - 22,43 проплыл испанец Рафаэль Муньос в 2009 году.

Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:

  • Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);
  • Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);
  • Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);
  • Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);
  • Ян Крокер , США, 23.30 (2004).

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией.

25 июля 2017 года Говоров завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен финишировал с результатом 22,84 с.


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