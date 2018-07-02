Украинский пловец установил мировой рекорд
Предыдущий рекорд держался 9 лет.
Украинский пловец Андрей Говоров на соревнованиях в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает XSport.
Украинец показал время 22,27 секунды, что на на 0,16 секунды меньше прежнего мирового рекорда - 22,43 проплыл испанец Рафаэль Муньос в 2009 году.Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:
- Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);
- Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);
- Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);
- Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);
- Ян Крокер , США, 23.30 (2004).
Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией.
25 июля 2017 года Говоров завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен финишировал с результатом 22,84 с.
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