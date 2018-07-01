Головоломный Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

Голландец Макс Ферстаппен финишировал первым в Гран-при Австрии. Гонка получилась захватывающей, изобиловала сходами и держала зрителей в напряжении до самого конца.

В итоге, катастрофа постигла команду Mercedes - оба ее пилота сошли. Причем оба - по причине ненадежного двигателя, что для технически стабильной немецкой команды - нечто небывалое. Глава Mercedes Тото Вольфф называл эту гонку худшей для команды за последние 6 лет...

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:21.56,024 2. Кими Райкконен (Ferrari) +1,504 3. Себастьян Феттель (Ferrari) +3,181 4. Ромен Грожан (Haas) +1 круг 5. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг 6. Эстебан Окон (Force India) +1 круг 7. Серхио Перес (Force India) +1 круг 8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг 9. Шарль Леклер (Sauber) +1 круг 10. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг


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