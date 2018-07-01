Буффон пройдет медосмотр в ПСЖ на следующей неделе

На следующей неделе экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пройдет медицинский осмотр во французском "ПСЖ". Как сообщают французские СМИ , в парижском клубе итальянский ветеран будет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Как известно, 40-летний кипер стал свободным агентом после того, как его контракт с "Ювентусом" закончился 30 июня. В туринском клубе Буффон отыграл 17 лет.

Согласно последним сообщениям, "ПСЖ" забронировал для Буффона медосмотр на следующей неделе. Если тесты окажутся положительными, он поставит подпись под контрактом, который рассчитан на два года. Сообщается, что зарплата Буффона составит 8 миллионов евро за сезон плюс бонусы, которые связаны с игровыми показателями.