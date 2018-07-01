Фернандо Торреса ждут в MLS. Футбол

Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес может продолжить карьеру в чемпионате высшего дивизиона системы футбольных лиг США и Канады. Как сообщают заокеанские источники, 34-ветерану предлагает контракт "Чикаго Файр".

Сам футболист пока пребывает в раздумьях, так как хотел бы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, но сделать это, судя по всему, будет довольно сложно.

Ранее сообщалось, что Торрес может присоединиться к японскому клубу "Саган Тосу". Как уверяла испанская пресса, это предположение основано на сообщении, просочившимся на сайте японского клуба.

Форвард покинул мадридский клуб во второй раз в начале этого месяца. За всю карьеру в "Атлетико" Торрес забил 120 мячей в 347 играх.


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