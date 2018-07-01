Григорчук: при хорошей правильной работе можно добиться успеха

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук - о впечатлениях на новом месте.

— Вы работаете с "Астаной" уже месяц. Что нового успели вложить в игроков команды?
— Тут ведь надо помнить, что в то время, когда я пришел, в чемпионате Казахстана был перерыв, связанный с проведением национальными сборными учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей. В моем распоряжении оказалось всего лишь пятеро игроков "Астаны". Восемь дней команды вообще не было. И только с 12 июня мы начали полноценно работать.

— Вы имеете опыт выведения команд в групповые этапы еврокубковых соревнований. Как считаете, "Астане" реально в этом сезоне пробиться в группу Лиги Чемпионов УЕФА?
— Прогнозы, сами знаете, — дело неблагодарное. Верю, что при хорошей правильной работе можно добиться успеха — если будет сопутствовать удача. Правда, здесь необходимо учитывать то, что путь в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА теперь несколько усложнился — придется еще больше, еще сильнее работать. И быть готовыми на много-много жертв.

— Что думаете о первом сопернике в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА — черногорской "Сутьеске"?
— Информация по этому оппоненту собирается. В Лиге Чемпионов УЕФА явно слабых соперников в принципе нет — в том числе и на первом этапе. Нужно быть очень осторожными. Нет в еврокубках заведомо слабых команд — и тому имеется куча примеров. Нужно быть очень внимательными. Что бы ни происходило, необходимо всегда выкладываться по максимуму.


Terrikon со ссылкой на Sports.kz


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