Сборная Португалии обратилась к болельщикам

"Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно. Спасибо вам за невероятную поддержку во время всего турнира и в каждом матче. Мы одна большая семья и продолжим выкладывать все силы ради Португалии!", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Уругвай - Португалия 2:1 (1:0)

Голы: Кавани, 7 (1:0); Пепе, 55 (1:1); Кавани, 62 (2:1)

Demos tudo at? ao ?ltimo segundo, mas n?o foi poss?vel seguir em frente. Obrigado a todos pelo apoio incondicional durante toda a competi??o e sempre. Somos uma grande fam?lia e continuaremos, sempre, a dar tudo por Portugal! pic.twitter.com/qaJVI6JEUx

— Portugal (@selecaoportugal) June 30, 2018


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018
Хэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачетеХэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачете
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович: Я покорил мир, а теперь его покоряет сборная ШвецииИбрагимович: Я покорил мир, а теперь его покоряет сборная Швеции
Петер Шмейхель: Иран играл лучше Португалии. ФутболПетер Шмейхель: Иран играл лучше Португалии. Футбол
Салах извинился перед болельщиками сборной Египта. ФутболСалах извинился перед болельщиками сборной Египта. Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018
Златко Далич: Сборная Аргентины - это не только Месси. ФутболЗлатко Далич: Сборная Аргентины - это не только Месси. Футбол
Сборная Украины: Пять медалей на шведских столахСборная Украины: Пять медалей на шведских столах
ЧМ-2018: Марокко уступает Португалии после гола Роналду и вылетает из группыЧМ-2018: Марокко уступает Португалии после гола Роналду и вылетает из группы
Сборная Украины: В Чехии не хватило скоростиСборная Украины: В Чехии не хватило скорости
Сборная Сербии заставила Джоковича менять шортыСборная Сербии заставила Джоковича менять шорты
Кейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себяКейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себя
Последние новости
Подгружаем последние новости