Сборная Португалии обратилась к болельщикам

"Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно. Спасибо вам за невероятную поддержку во время всего турнира и в каждом матче. Мы одна большая семья и продолжим выкладывать все силы ради Португалии!", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.
Demos tudo at? ao ?ltimo segundo, mas n?o foi poss?vel seguir em frente. Obrigado a todos pelo apoio incondicional durante toda a competi??o e sempre. Somos uma grande fam?lia e continuaremos, sempre, a dar tudo por Portugal! pic.twitter.com/qaJVI6JEUx
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