Сборная Португалии обратилась к болельщикам

"Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно. Спасибо вам за невероятную поддержку во время всего турнира и в каждом матче. Мы одна большая семья и продолжим выкладывать все силы ради Португалии!", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере .

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Уругвай - Португалия 2:1 (1:0)



Голы: Кавани, 7 (1:0); Пепе, 55 (1:1); Кавани, 62 (2:1)

