Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Даже с учетом вашей карьеры игрока, этот матч был особенно эмоционален?

- Да, я выбрал свою профессию, именно, чтобы играть такие матчи. Наша команда намного младше по возрасту, но мы здорово ответили на вызов. Было трудно, но мы не прекращали борьбу. У нас прекрасный настрой. Я ответственен за все, особенно когда ситуация складывается не лучшим образом, я счастлив за футболистов.

- Как прокомментируете игру Месси?

- Месси дали больше свободы, но мы к этому адаптировались. Мы знали, что это один из вариантов. Канте находился рядом с ним и у нас вышло не давать Месси принимать мяч. Когда же он все-таки получал пасы, другие игроки приходили Канте на помощь. Месси - мобилен, поэтому у него все равно появлялись возможности.

- Некоторые бывшие игроки сравнили Роналдо и Мбаппе после игры. Есть ли между ними какие-то параллели?

- Всем нравится сравнивать игроков. Мбаппе быстрее Роналдо, ему требуется большое количество зон. Роналдо был чемпионом мира, а Мбаппе еще очень молод. Я рад за Килиана.