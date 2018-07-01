Роналду повторил рекорд Швайнштайгера

Матч против Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018 стал для Криштиану Роналду 38-м в рамках финальных стадий крупных турниров и позволил повторить рекорд Бастиана Швайнштайгера.

Португальский нападающий провел 17 матчей на чемпионатах мира и 21 - на ЕВРО, в активе бывшего хавбека сборной Германии - 18 и 20 соответственно.

Больше всего матчей в финальных стадиях ЕВРО и ЧМ

38: Криштиану Роналду (Португалия), Бастиан Швайнштайгер (Германия)

37: Мирослав Клозе (Германия)

36: Паоло Мальдини (Италия), Лотар Маттеус (ФРГ/Германия)

34: Филипп Лам (Германия)

32: Лилиан Тюрам (Франция)

31: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Серхио Рамос (Испания)

30: Юрген Клинсманн (ФРГ/Германия)

29: Андрес Иниеста (Испания).