Роналду повторил рекорд Швайнштайгера
Матч против Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018 стал для Криштиану Роналду 38-м в рамках финальных стадий крупных турниров и позволил повторить рекорд Бастиана Швайнштайгера.
Португальский нападающий провел 17 матчей на чемпионатах мира и 21 - на ЕВРО, в активе бывшего хавбека сборной Германии - 18 и 20 соответственно.
Больше всего матчей в финальных стадиях ЕВРО и ЧМ
38: Криштиану Роналду (Португалия), Бастиан Швайнштайгер (Германия)
37: Мирослав Клозе (Германия)
36: Паоло Мальдини (Италия), Лотар Маттеус (ФРГ/Германия)
34: Филипп Лам (Германия)
32: Лилиан Тюрам (Франция)
31: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Серхио Рамос (Испания)
30: Юрген Клинсманн (ФРГ/Германия)
29: Андрес Иниеста (Испания).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.07.2018 14:09
01.07.2018 14:09