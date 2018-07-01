Новостей.COM ⇒ Спорт

Луис Суарес: это было настоящее самопожертвование Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал победу своей команды над Португалией в 1/8-финала чемпионата мира-2018. "Мы рады этому победному моменту, потому что на этом чемпионате мира очень высокий уровень. Пришлось играть при сильной жаре, я оказался уставшим. Для всей команды этот матч был настоящим самопожертвованием", - сказал Суарес, слова которого приводят информационные агентства. Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала. Уругвай - Португалия 2:1 (1:0)



Голы: Кавани, 7 (1:0); Пепе, 55 (1:1); Кавани, 62 (2:1)



Уругвай: Муслера; Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур (Кристиан Родригес, 64); Торрейра; Нандес (Санчес К., 81); Лаксальт; Кавани (Стуани, 74); Весино; Суарес



Португалия: Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Рикарду Перейра; Жозе Фонте; Адриен Силва (Куарежма, 65); Жоау Мариу (Мануэль Фернандеш, 85); Бернарду Силва; Гонсалу Гуэдеш (Андре Силва, 74); Роналду



Предупреждения: - Роналду, 93

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.