Луис Суарес: это было настоящее самопожертвование

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал победу своей команды над Португалией в 1/8-финала чемпионата мира-2018.

"Мы рады этому победному моменту, потому что на этом чемпионате мира очень высокий уровень. Пришлось играть при сильной жаре, я оказался уставшим. Для всей команды этот матч был настоящим самопожертвованием", - сказал Суарес, слова которого приводят информационные агентства.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Уругвай - Португалия 2:1 (1:0)

Голы: Кавани, 7 (1:0); Пепе, 55 (1:1); Кавани, 62 (2:1)

Уругвай: Муслера; Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур (Кристиан Родригес, 64); Торрейра; Нандес (Санчес К., 81); Лаксальт; Кавани (Стуани, 74); Весино; Суарес

Португалия: Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Рикарду Перейра; Жозе Фонте; Адриен Силва (Куарежма, 65); Жоау Мариу (Мануэль Фернандеш, 85); Бернарду Силва; Гонсалу Гуэдеш (Андре Силва, 74); Роналду

Предупреждения: - Роналду, 93




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