Экс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. Футбол

Словацкий футболист Юрай Халенар мертв, покончив жизнь самоубийством, сообщил портал sport.sk источник из полиции.

"В субботу днем мы получили сообщение о найденном теле человека без признаков жизни в Вракунском лесном парке. Полицейский патруль подтвердил эту информацию, а судмедэксперт провел вскрытие для определения точной причины смерти. Полицейские определили личность умершего - им является 35-летний трнавчанин. Ведутся следственные действия", - сообщили в полиции Братиславы.

Позднее полиция подтвердила в facebook, что пострадавший Юрай Х: "Мы подтверждаем информацию о нахождении мужского тела в Вракунском лесном парке сегодня в Братиславе. Человек пропал без вести 29 июня. Врач не исключил никаких причин. Мы не будем предоставлять больше информации в ходе расследования".

Отметим, что только накануне, 28 июня, Халенару исполнилось 35 лет. Он являлся воспитанником трнавского "Локомотива", играл за "Интер" Братиславу, "Артмедиа" Петржалку и "Слован" Братислава, а также в венгерском "Спартаке" и чешской "Сигме". Сезон 2017/18 он провел в команде четвертого австрийского дивизиона. На его счету в 2007 году три матча в составе национальной команды Словакии.


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