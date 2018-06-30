Немецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборной
Немецкий футбольный союз (DFB) единогласно поддержали главного тренера Йоахима Лёва, несмотря на то, что чемпионы сложили досрочно свои полномочия уже после группового этапа. Тренер попросил время, чтобы подумать о своем будущем.
58-летний Лёв перед чемпионатом мира продлил контракт до 2022 года. Он является главным тренером Бундестим с 1 августа 2006 года. До чемпионата мира в РоSSии на каждом крупном турнире его команда доходила, как минимум, до полуфинала, а в 2014 году стала чемпионом мира.
"Другого выбора не было, кроме четкого заявления о доверии", - цитирует руководство DFB агентство DPA.
"Мне нужно время, я должен понять для себя, почему нам это не удалось", - заявил Лёв после возвращения в Германию. Он встретится с представителями футбольного союза на следующей неделе.
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