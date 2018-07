Маскерано объявил об уходе из сборной Аргентины

34-летний хавбек Хавьер Маскерано больше не сыграет за сборную Аргентины. После поражения от Франции в 1/8 финала ЧМ (2:4) ветеран объявил о завершении международной карьеры.

- Настало время прощаться. С сегодняшнего дня я буду лишь болельщиком сборной Аргентины. Дойти до финала всегда трудно. Возможно, в один день люди оценят тех, кто отдавал на поле всего себя, пусть и не всегда все получалось.

Надеюсь, в будущем молодежь сможет чего-нибудь добиться, - сказал Маскерано.

Полузащитник провел за сборную 147 матчей. На ЧМ-2014 он довел свою команду до финала.