Маскерано объявил об уходе из сборной Аргентины

34-летний хавбек Хавьер Маскерано больше не сыграет за сборную Аргентины. После поражения от Франции в 1/8 финала ЧМ (2:4) ветеран объявил о завершении международной карьеры.

- Настало время прощаться. С сегодняшнего дня я буду лишь болельщиком сборной Аргентины. Дойти до финала всегда трудно. Возможно, в один день люди оценят тех, кто отдавал на поле всего себя, пусть и не всегда все получалось.

Надеюсь, в будущем молодежь сможет чего-нибудь добиться, - сказал Маскерано.

Полузащитник провел за сборную 147 матчей. На ЧМ-2014 он довел свою команду до финала.

BREAKING: Javier Mascherano has retired from international football.

Today was his 147th cap. pic.twitter.com/QfTkp75Xnt

— ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2018


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