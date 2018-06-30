ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол

Соперник сборной Франции по четвертьфиналу ЧМ-2018 определялся в поединке между теневыми фаворитами турнира - Уругваем и Португалией. Во многом этот матч позиционировался как противостояние звездного нападения - Роналду против Суареса и Кавани.

Звездный дуэт Уругвая сказал свое слово уже на 7-й минуте матча. Кавани с правого фланга перевел мяч Суаресу на противоположный край, побежал в штрафную и дождался отменного навеса от Луиса. Дальше форвард ПСЖ показал мастерство в игре головой и что есть силы вогнал мяч в правый угол. 1:0 - вряд ли команда Фернанду Сантуша ожидала такого начала.

Дальше Уругвай предложил Португалии высказаться и чуть отошел назад. Правда, серьезно угрожать воротам Муслеры Роналду и компании не удавалось. Вместо этого команды обменялись перспективными штрафными. Хитрый удар Суареса вполне мог привести ко второму голу, но Патрисиу успел вытащить мяч из правого угла. А мощный выстрел от Роналду приняла на себя уругвайская стенка.

В первом тайме португальцам не удалось найти путь к воротам соперника, зато повезло в начале второго. После разыгранного углового Геррейру слева загрузил мяч в штрафную, Пепе выиграл позицию у Година и неотразимо пробил головой. 1:1, и Португалия понеслась забивать второй мяч.

Правда, команда Оскара Табареса тут же остудила пыл соперника. Бентанкур принял длинный вынос со своей половины поля и отправил мяч налево. Суарес по-умному пропустил передачу в пользу Кавани, а Эдинсон моментально пробил в касание по обводящей траектории. Мяч залетел аккурат в правый угол - 2:1! Дубль, да еще в такой важный момент.

Увы, вскоре Кавани получил повреждение и попросил замену - вместо него на поле вышел Стуани. С такой потерей пришлось сфокусироваться на обороне. И в этом уругвайцы преуспели, не дав сопернику создать вообще ничего. Разве что у Куарежмы получился удар отчаяния на 95-й минуте в правый угол, который Муслера перевел на угловой. Тут уже и Патрисиу в атаку пошел, хоть подыграл себе в нападении рукой.

Так или иначе, с Францией в четвертьфинале сыграет Уругвай, отправивший Португалию с Роналду домой. Есть какая-то закономерность в том, что сегодня вылетели и Криштиану, и Месси. Похоже, в футбольном мире будет новый король.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Уругвай - Португалия 2:1 (1:0)

Голы: Кавани, 7 (1:0); Пепе, 55 (1:1); Кавани, 62 (2:1)

Уругвай: Муслера; Хименес; Годин; Касерес; Бентанкур (Кристиан Родригес, 64); Торрейра; Нандес (Санчес К., 81); Лаксальт; Кавани (Стуани, 74); Весино; Суарес

Португалия: Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Рикарду Перейра; Жозе Фонте; Адриен Силва (Куарежма, 65); Жоау Мариу (Мануэль Фернандеш, 85); Бернарду Силва; Гонсалу Гуэдеш (Андре Силва, 74); Роналду

Предупреждения: - Роналду, 93

фото - FIFA


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