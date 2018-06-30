ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения

ФИФА прекратила сотрудничество с бывшим нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной, который присутствовал на матчах чемпионате мира – 2018 в качестве посла.

57-летний аргентинец входил в так называемый «пул легенд», сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино. За каждый день пребывания на ЧМ Марадона получал 11 тысяч евро.

Решение прекратить сотрудничество с Марадоной было принято в связи с его поведением на матче ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). После победного гола аргентинской команды Марадона кому-то показывал средний палец, а также кричал на болельщиков, когда нигерийцы сравняли счёт. ФИФА также попросила Марадону улучшить поведение, в противном случае пригрозила ему запретом на посещение стадионов ЧМ-2018.