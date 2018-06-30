Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Пилот Mercedes Валттери Боттас в острейшей борьбе с коллегой по команде Льюисом Хэмилтоном одержал победу в квалификации Гран-при Австрии. При этом, он установил рекорд круга на автодроме в Шпильберге.

Третьим финишировал Себастьян Феттель. Прямой конкуренции парочке лидеров он составить не смог, но в гонке постарается отыграться.

1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1.03,130 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — +0,019 3. Себастьян Феттель (Ferrari) — +0,334 4. Кими Райкконен (Ferrari) — +0,530 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +0,710 6. Ромен Грожан (Haas) — +0,762 7. Даниэль Риккардо (Red Bull) — +0,866 8. Кевин Магнуссен (Haas) — +0,921 9. Карлос Сайнс (Renault) — 1,595 10. Нико Хюлькенберг (Renault) — +1,889