ФК Львов остался без главного тренера
ФК "Львов" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с исполнявшим обязанности главного тренера Андреем Демченко.
Причиной такого решения стала невозможность договориться об условиях личного контракта 41-летнего специалиста. На данный момент клуб ведет поиски нового тренера, о результатах которых будет объявлено позже.
Напомним, что во второй половине прошлого сезона Андрей Демченко исполнял обязанности главного тренера "Вереса", а после рокировки с ФК "Львов", занял аналогичную должность в команде из Львова.
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30.06.2018 11:05