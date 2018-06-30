ФК Львов остался без главного тренера

ФК "Львов" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с исполнявшим обязанности главного тренера Андреем Демченко.

Причиной такого решения стала невозможность договориться об условиях личного контракта 41-летнего специалиста. На данный момент клуб ведет поиски нового тренера, о результатах которых будет объявлено позже.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Андрей Демченко исполнял обязанности главного тренера "Вереса", а после рокировки с ФК "Львов", занял аналогичную должность в команде из Львова.