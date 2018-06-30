Олимпик потерпел поражение и возьмет курс на Харьков

После двух побед над "Сумами" и "Колосом" дончане отправились в Коваливку, где им противостоял местный перволиговый "Колос". С этой командой "Олимпик" регулярно пересекается в контрольных встречах.

Матч получился интересным для зрителей и информативным для тренеров обеих команд. В этой встрече они по традиции посмотрели в деле на многих потенциальных новичков.

Счёт в игре открыли хозяева, которые мастерски воспользовались стандартом. "Колос" заработал штрафной в непосредственной близости от ворот соперника, а один из их игроков точно направил мяч в сетку.

Такое положение дел явно не устраивало гостей, они бросились в атаку, но добились своего только после перерыва. Карноза выполнил подачу в штрафную, где соперник сыграл рукой. С "точки" сам Артур пробил наверняка - 1:1.

В концовке встречи обе команды старались вырвать победу. Счастье улыбнулось хозяевам. Они также смогли заработать 11-метровый и реализовали его. В итоге, "Колос" праздновал победу - 2:1.

Сегодня у подопечных Романа Санжара выходной, а в воскресенье утром "олимпийцы" возьмут курс на Харьков, где в течение двух недель проведут вторую часть подготовки к сезону.


Terrikon со ссылкой на ФК Олимпик


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