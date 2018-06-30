The Guardian не включил Роналду и Месси в сборную группового этапа ЧМ-2018

Британский таблоид The Guardian составил символическую сборную группового турнира чемпионата мира, который проходит в РоSSии.

В команду вошли вратарь Алиреза Бейранванд (Иран), защитники Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Киран Триппьер (Англия), Иско (Испания), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба - Хорватия), Александр Головин (РоSSия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Отметим, что кроме Бейранванда все игроки представляют сборные, которые вышли в плей-офф турнира. Англичанин Кейн - лучший бомбардир группового этапа, на его счету пять голов в трех матчах. Бельгиец Лукаку с четырьмя мячами занимает второе место.


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