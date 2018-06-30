Новостей.COM ⇒ Спорт

The Guardian не включил Роналду и Месси в сборную группового этапа ЧМ-2018 Британский таблоид The Guardian составил символическую сборную группового турнира чемпионата мира, который проходит в РоSSии. В команду вошли вратарь Алиреза Бейранванд (Иран), защитники Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Киран Триппьер (Англия), Иско (Испания), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба - Хорватия), Александр Головин (РоSSия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия). Отметим, что кроме Бейранванда все игроки представляют сборные, которые вышли в плей-офф турнира. Англичанин Кейн - лучший бомбардир группового этапа, на его счету пять голов в трех матчах. Бельгиец Лукаку с четырьмя мячами занимает второе место.

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.