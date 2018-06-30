Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
Мюнхенцы подписали долгосрочный контракт с игроком юниорской сборной Германии Оливером Батиста Майером, сообщает клубная пресс-служба. 17-летний атакующий футболист перешел в молодежную академию "Баварии" летом 2016 года из "Кайзерслаутерна". В свой первый же сезон он стал чемпионом Германии среди юниоров.
"Оливер - большой талант. Мы счастливы, что подписали с ним долгосрочный контракт. Это хороший футболист, обладающий отличной скоростью и великолепным дриблингом. Наша цель продолжать его развивать и дальше", - заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
Батиста Майер: "Я всегда мечтал об этом. Я сделаю все, чтобы стать здесь профессиональным футболистом. Я очень счастлив здесь и надеюсь как можно быстрее совершить прыжок в основную команду".
В минувшем сезоне в составе команды U17 Батиста Майер принял участие в 17 матчах, в которых забил 22 мяча. Также он провел 24 матча в составе команды U19, пять из которых в Юношеской лиге УЕФА, и забил 11 мячей. В начале июня в составе U17 он принял участие в финале чемпионата Германии, в котором мюнхенцы со счетом 2:3 уступили дортмундской "Боруссии".
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