Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол

Мюнхенцы подписали долгосрочный контракт с игроком юниорской сборной Германии Оливером Батиста Майером, сообщает клубная пресс-служба. 17-летний атакующий футболист перешел в молодежную академию "Баварии" летом 2016 года из "Кайзерслаутерна". В свой первый же сезон он стал чемпионом Германии среди юниоров.

"Оливер - большой талант. Мы счастливы, что подписали с ним долгосрочный контракт. Это хороший футболист, обладающий отличной скоростью и великолепным дриблингом. Наша цель продолжать его развивать и дальше", - заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Батиста Майер: "Я всегда мечтал об этом. Я сделаю все, чтобы стать здесь профессиональным футболистом. Я очень счастлив здесь и надеюсь как можно быстрее совершить прыжок в основную команду".