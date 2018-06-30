Хэмилтон признан очевидным фаворитом Гран-при Австрии

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон лидирует у букмекеров накануне Гран-при Австрии. Причем лидирует со значительным преимуществом.

На его победу ставки принимаются по коэффициенту 1.57. В его главного конкурента Себастьяна Феттеля верят гораздо меньше - его победный коэффициент всего 5.00. Близкий к нему - у товарища Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттаса (6.50). Далее - два гонщика из команды Red Bull: Макс Ферстаппен - 13.00 и Даниэль Риккардо - 17.00.

Сегодня на автодроме в Шпильберге пройдет квалификация Гран-при Австрии. Начало - в 16 часов по киевскому времени. Пока болиды Mercedes выглядят очень убедительно - в обоих пятничных свободных практиках Хэмилтон уверенно первенствовал, показав отличное время.


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