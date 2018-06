Немецкий журналист анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем твиттере объявил о новой серии фильма телеканала ARD о допинге. На этот раз - в бразильском футболе.

"1 июля в 23:50 по немецкому времени за день до матча чемпионата мира Бразилия – Мексика – новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно". Под названием "12-й игрок Бразилии ". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире", - написал Зеппельт.