Немецкий журналист анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе
Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем твиттере объявил о новой серии фильма телеканала ARD о допинге. На этот раз - в бразильском футболе.
"1 июля в 23:50 по немецкому времени за день до матча чемпионата мира Бразилия – Мексика – новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно". Под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире", - написал Зеппельт.
July 1st 11:50 pm GER local time - one day before the World Cup match BRA - MEX: New episode of ARD‘s „Doping Top secret“. Title: „Brazil‘s 12th man“. The widespread culture of cheating in the country with the most football doping cases worldwide @daserste@sportschau@rbb_Sport
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