Мариуполь - Яруд - 3:3: видео голов матча

Домашний учебно-тренировочный сбор "Мариуполь" завершил спарринг с сильнейшей аматорской городской командой "Ярудом". Игра получилась интересной и упорной. С первых минут соперники взяли высокий темп.

29 июня. Мариуполь. УТБ "Мариуполь"

"Мариуполь" - "Яруд" - 3:3

Голы: Мочевинский, 34 (0:1). Быковский, 42-пен (0:2). Быковский, 45 (0:3). Авагимян, 59 (1:3). Бугай, 88 (2:3). Вакула, 90 (3:3).

"Мариуполь": Гриценко, Демири, Дава, Чоботенко, Кирюханцев, Коробенко, Игнатенко, Мишнев, игрок на просмотре, Вакула, Тищенко

2-й тайм: Поспелов, Савин, Семенихин, Чоботенко, Полегенько, Белоконь, Мурза (Вакула, 75 ), Тищенко, Авагимян, Арендарук, Бугай

1-го июля приазовцы отправятся на сбор в турецкий Коджаэли.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кирюханцев и Игнатенко остаются в ФК Мариуполь. ФутболКирюханцев и Игнатенко остаются в ФК Мариуполь. Футбол
Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. ФутболСтал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Тите: Cборная Бразилии растет от матча к матчуТите: Cборная Бразилии растет от матча к матчу
Львовское трио на китайском пьедестале (ВИДЕО)  Львовское трио на китайском пьедестале (ВИДЕО)  
"Заря" - "Мариуполь" - 1:1: Проба сил на "Торпедо""Заря" - "Мариуполь" - 1:1: Проба сил на "Торпедо"
МВД провело вторую волну обысков по делу о договорных матчах в украинском футболеМВД провело вторую волну обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе
ФК Мариуполь провел спарринг с ЗарейФК Мариуполь провел спарринг с Зарей
Промоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видеоПромоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видео
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости