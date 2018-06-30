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Мариуполь - Яруд - 3:3: видео голов матча Домашний учебно-тренировочный сбор "Мариуполь" завершил спарринг с сильнейшей аматорской городской командой "Ярудом". Игра получилась интересной и упорной. С первых минут соперники взяли высокий темп. 29 июня. Мариуполь. УТБ "Мариуполь" "Мариуполь" - "Яруд" - 3:3 Голы: Мочевинский, 34 (0:1). Быковский, 42-пен (0:2). Быковский, 45 (0:3). Авагимян, 59 (1:3). Бугай, 88 (2:3). Вакула, 90 (3:3). "Мариуполь": Гриценко, Демири, Дава, Чоботенко, Кирюханцев, Коробенко, Игнатенко, Мишнев, игрок на просмотре, Вакула, Тищенко 2-й тайм: Поспелов, Савин, Семенихин, Чоботенко, Полегенько, Белоконь, Мурза (Вакула, 75 ), Тищенко, Авагимян, Арендарук, Бугай 1-го июля приазовцы отправятся на сбор в турецкий Коджаэли.

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