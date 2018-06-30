Кирюханцев и Игнатенко остаются в ФК Мариуполь. Футбол

ФК "Мариуполь" продлил соглашения с Игорем Кирюханцевым и Даниилом Игнатенко. Футболисты, которые принадлежат "Шахтеру", будут выступать за азовскую команду на правах аренды в следующем сезоне.

Напомним, Кирюханцев присоединился к "Мариуполю" летом прошлого года. В его активе 18 игр. Игнатенко стал приазовцем в феврале текущего года и провел за нашу команду 7 матчей.

p>Напомним, что домашний учебно-тренировочный сбор "Мариуполь" завершил спарринг с сильнейшей аматорской городской командой "Ярудом".

29 июня. Мариуполь. УТБ "Мариуполь"

"Мариуполь" - "Яруд" - 3:3

Голы: Мочевинский, 34 (0:1). Быковский, 42-пен (0:2). Быковский, 45 (0:3). Авагимян, 59 (1:3). Бугай, 88 (2:3). Вакула, 90 (3:3).