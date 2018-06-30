Питана рассудит Хорватию с Данией

Бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной обслужит матч 1/8-финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Дании, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Помогать Питане будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, а четвертым арбитром и резервным помощником судьи назначены парагвайцы Энрике Касерес и Эдуардо Кардосо. Поединок 1/8-финала чемпионата мира пройдет в воскресенье, 1 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, что 43-летний аргентинец не новичок на мировых форумах. Он был главным рефери на матче открытия ЧМ-2018 между сборными РоSSии и Саудовской Аравии. А четыре года назад Питана судил четыре матча на чемпионате мира в Бразилии, в том числе четвертьфинал между Францией и Германией (0:1).


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