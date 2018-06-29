Алан Ширер: не удалось сохранить победный темп

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер прокомментировал последнюю игру команды на чемпионате мира в РоSSии.

"Определенно не было той энергии, которая была в предыдущих двух матчах, - приводит слова Алана ВВС. - Бельгия лучше выглядела во всех компонентах, наши игроки уступали им. Конечно, это был не тот матч, который надо было обязательно выиграть, но ведь они представляли страну. Надо было сохранить успешный победный импульс, но сделать этого не удалось".

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал своем мнение о поражении команды от Бельгии (0:1) во вчерашнем матче группового раунда ЧМ-2018.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа G.

Англия - Бельгия 0:1 (0:0)

Голы: Янузай, 51 (0:1)


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