Тони Беллью хочет встретиться с победителем боя Усик - Гассиев

"Почетный" чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью, в двух своих последних поединках досрочно победивший Дэивда Хэя, заявил, что свой следующий бой хочет провести против победителя Всемирной боксерской суперсерии в дивизионе, в финале которой 21 июля в Москве встретятся действующий чемпион мира WBC/ WBО Александр Усик и обладатель титулов WBA/IBF Мурат Гассиев.

По словам Беллью, который поединки против Хэя провел в рамках супертяжелого дивизиона, он рассматривает возможность встречи с победителем боя Усик – Гассиев, чтобы определитель лучшего боксера крузервейта. Но британец также не исключает встречи с украинцем и россиянином в супертяжелом весе, о намерении поднятья в который ранее говорили и Усик, и Гассиев.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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