Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. Футбол
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар прокомментировал травму защитника Марсело. Напомним, что футболист был заменен из-за проблем со спиной в матче с Сербией.
«Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле в Москве, где останавливалась сборная.
У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все получше, мы начали физиотерапевтические процедуры, это уже немного помогло. Это застарелая травма, у него были проблемы и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного. Но ключевым стало его неудачное движение в матче.
Пока рано говорить о дальнейшем развитии ситуации. Он очень здорово отреагировал на медицинскую помощь, которую мы оказали ему на стадионе, но сейчас необходимо подождать, чтобы поставить точный диагноз», — цитирует 101 Great Goals Родриго Ласмара.
Добавим, что сборная Бразилии заняла первое место в группе E и в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Мексикой.
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