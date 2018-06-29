Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. Футбол

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар прокомментировал травму защитника Марсело. Напомним, что футболист был заменен из-за проблем со спиной в матче с Сербией.

«Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле в Москве, где останавливалась сборная.

У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все получше, мы начали физиотерапевтические процедуры, это уже немного помогло. Это застарелая травма, у него были проблемы и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного. Но ключевым стало его неудачное движение в матче.

Пока рано говорить о дальнейшем развитии ситуации. Он очень здорово отреагировал на медицинскую помощь, которую мы оказали ему на стадионе, но сейчас необходимо подождать, чтобы поставить точный диагноз», — цитирует 101 Great Goals Родриго Ласмара.

Добавим, что сборная Бразилии заняла первое место в группе E и в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Мексикой.


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