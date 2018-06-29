Ибрагимович: Я покорил мир, а теперь его покоряет сборная Швеции

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рад успехам своей национальной команды на ЧМ в РоSSии. Напомним, что Швеция финишировала первой в своей группе и в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.

«Еще перед началом чемпионата мира я говорил, что они далеко пройдут и, возможно, даже выиграют кубок. Я очень рад. Горжусь, что я швед, я повсюду езжу со шведским флагом.

Я покорил мир, а теперь его покоряет сборная Швеции. Любой, кому предстоит сыграть против Швеции, будет ждать сложнейшего матча. Думаю, все это понимают.

Швеция обыграла две неевропейские команды, но уступила Германии. Но я не думаю, что это будет иметь здесь какое-то значение. Уверен, они все сделают правильно в поединке со Швейцарией, а мы их поддержим», – приводит слова Златана Marca.


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