На ЧМ-2018 был забит исторический 2500-й гол в истории чемпионатов мира. Футбол

Тунисец Фахреддин Бен-Юссеф вписал свое имя в мировую футбольную историю

На Чемпионате мира по футболу в РоSSии завершилась групповая стадия турнира.

В заключительный день игрались матчи Группы G.

В одном из них – Панама–Тунис (1:2) состоялось историческое событие. Гол, забитый африканцем Фахреддином Бен-Юссефом на 51-й минуте, явился 2500-ым голом в истории чемпионатов мира.

Предыдущими "юбилярами" были:

1-й гол – Люсьен Лорен (Франция, ЧМ-1930, Уругвай);

500-й – Бобби Коллинз (Шотландия, ЧМ-1958, Швеция);

1000-й – Роб Ренсенбринк (Нидерланды, ЧМ-1978, Аргентина);

1500-й – Клаудио Каниджа (Аргентина, ЧМ-1994, США);

2000-й – Маркус Ольбак (Швеция, ЧМ-2006, Германия).

На ЧМ-2018 был также установлен еще один уникальный рекорд.

Впервые в истории чемпионатов мира всем сборным-участницам удалось забить как минимум 2 гола, сообщает официальный сайт ФИФА.

Самой результативной командой турнира стала Бельгия (9 мячей), на втором месте идут Англия и РоSSия, в активе которых по 8 забитых мячей.


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