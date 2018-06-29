Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
Вратарь сборной РоSSии Андрей Лунев рассказал о готовности команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.
"Мы уже играли с Испанией на равных. Сейчас на турнире Марокко и Иран показали, что с ними можно играть, Германия вообще вылетела, а Аргентина прошла со скрипом. На Чемпионате мира нет таких команд, против которых выходишь заведомо проигравшим. На поле выходят по 11 человек с каждой стороны - всё возможно.
Победить можем за счет полной самоотдачи, концентрации в каждом игровом моменте и полностью выполненного плана главного тренера. На теории посмотрим, как они пропускали мячи на групповом этапе, где у них слабые стороны, где они, может, заигрываются, но не стоит забывать об их атаке. Нужна полная концентрация и самоотдача, чтобы что-то достичь.
Серхио Рамос? У нас тоже есть игроки, которые играют агрессивно, правда, в конкретных игровых моментах, а Рамос всегда агрессивен. Посмотрим, я думаю, будем отвечать агрессией на агрессию", - приводит слова голкипера официальный сайт РФС.
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29.06.2018 11:55