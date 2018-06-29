Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть

Вратарь сборной РоSSии Андрей Лунев рассказал о готовности команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

"Мы уже играли с Испанией на равных. Сейчас на турнире Марокко и Иран показали, что с ними можно играть, Германия вообще вылетела, а Аргентина прошла со скрипом. На Чемпионате мира нет таких команд, против которых выходишь заведомо проигравшим. На поле выходят по 11 человек с каждой стороны - всё возможно.

Победить можем за счет полной самоотдачи, концентрации в каждом игровом моменте и полностью выполненного плана главного тренера. На теории посмотрим, как они пропускали мячи на групповом этапе, где у них слабые стороны, где они, может, заигрываются, но не стоит забывать об их атаке. Нужна полная концентрация и самоотдача, чтобы что-то достичь.

Серхио Рамос? У нас тоже есть игроки, которые играют агрессивно, правда, в конкретных игровых моментах, а Рамос всегда агрессивен. Посмотрим, я думаю, будем отвечать агрессией на агрессию", - приводит слова голкипера официальный сайт РФС.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
Артем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футболАртем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футбол
23-летний форвард сборной Ирана завершил международную карьеру23-летний форвард сборной Ирана завершил международную карьеру
Капитаном сборной Бразилии будет МирандаКапитаном сборной Бразилии будет Миранда
Андерссон: мы можем играть с чемпионами мираАндерссон: мы можем играть с чемпионами мира
Петер Шмейхель: Иран играл лучше Португалии. ФутболПетер Шмейхель: Иран играл лучше Португалии. Футбол
Карлос Кейруш: Иран должен был побеждать Португалию. ФутболКарлос Кейруш: Иран должен был побеждать Португалию. Футбол
ЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-оффЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-офф
Пекерман: показали красивый и креативный футболПекерман: показали красивый и креативный футбол
Руис: мы мотивированы играть против такой команды, как БразилияРуис: мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия
Член сборной Ирана после незасчитанного гола испанцам оказался в больницеЧлен сборной Ирана после незасчитанного гола испанцам оказался в больнице
Последние новости
Подгружаем последние новости