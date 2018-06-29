Дмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. Футбол

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал игру своей команды в контрольном матче с ФК "Кремень" (3:1).

"Сейчас какие-то глубокие выводы делать заблаговременно, так, мы сыграли с хорошей командой, которая в прошлом сезоне выступала в Первой Лиге и, несмотря на турнирное положение возможно продолжит выступать на этом же уровне и дальше.

Сегодня мы увидели другой темп, намного выше, поэтому нам нужно, прежде всего, перестроить мышление игроков. Следующие соперники на сборах также достаточно хорошего уровня, поэтому нужно добавлять в скорости в принятии решений, в борьбе игроков с оппонентами и быстрее играть в пас. Мы внимательно следим, как ребята выполняют то, что мы отрабатываем на тренировках и обсуждаем перед каждой игрой, и после матча.

Мы продолжаем знакомиться с новичками, в свою очередь, они также стараются как можно быстрее адаптироваться в коллективе и понять наши требования. Сейчас идет обычный тренировочный процесс, как для команды, которая по большому счету перестраивается заново, много новых лиц. Возможно, в дальнейшем нам придется играть не так, как привыкли во Второй лиге. Мы стараемся наигрывать разные тактические схемы, потому что понимаем, что не всегда будет уместно играть именно первым номером. Поэтому, подготовка именно так и построена - в Первой лиге мы должны быть готовыми к любым тактических схемам.

Пропущенный гол? Да, нас наказали за ошибку, но без ошибок в футболе не бывает, наша задача сделать так, чтобы их было как можно меньше. Посмотрите на тот же чемпионат мира, там играют игроки, когда игрок или команда ошибается - очень часто соперник за это наказывает и не важно, где ты играешь на мировом мундиале или здесь в Приднепровске на базе", - цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.