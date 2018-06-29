Дрогба: Это большой шаг назад для футбола Африки

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал результат африканских команд на ЧМ-2018.

Впервые с 1986 года, когда на чемпионате мира появилась стадия 1/8 финала, на этом этапе не выступит ни одна сборная из Африки. В ЧМ-2018 принимали участие сборные Египта, Туниса, Нигерии, Сенегала и Марокко, но все они покинули мундиаль после групповой стадии.

«На мой взгляд, это большой шаг назад. Но я также думаю, что это шанс для африканских команд и для КАФ – возможность пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем чемпионате мира. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам требуется больше, чем это.

Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая восторг, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но надо подумать над тем, как мы подходим к таким соревнованиям», – уверен Дрогба.